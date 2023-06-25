حكاية 7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أنجب ابنا وحيدا

تحل اليوم الجمعة 25 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد، وقد لاقت أعماله نجاحات كبيرة في عالم الغناء وترك رصيدًا فنيا كبيرا يصل إلى 900 أغنية متنوعة، وكما حقق شهرة كبيرة في عالم الفن والغناء؛ فقد اشتهر أيضًا بتعدد زيجاته، إذ تزوج خلال مشواره 7 مرات.

تزوج الفنان محرم فؤاد 7 مرات، وكانت الأولى بالفنانة تحية كاريوكا، ورغم إنكارهما لزواجهما أكثر من مرة، إلا أنه أعلن في النهاية وانتهت بالطلاق سريعا، وبعد انفصالهما تزوج سيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرًا.

محرم فؤاد له ابن وحيد اسمه طارق

أما الزيجة الثالثة فكانت من السيدة اللبنانية ماجدة بيضون، وأنجب منها ابنه طارق، ثم وقع الخلاف بينهما فانفصلا، وكرر محرم فؤاد الزواج للمرة الرابعة، حيث تزوج من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي شاركته بطولة فيلم «الملكة وأنا»؛ وتعرف عليها أثناء التصوير في لبنان عام 1975، ثم انفصلا لتتزوج هي بعده الفنان وليد توفيق، وفي نهاية السبعينيات تزوج من الفنانة عايدة رياض ولكنه انفصل عنها بعد 12 عاما من الزواج.

وكانت آخر زيجاته من المذيعة التلفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته متأثرا بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002.

أغاني محرم فؤاد

وللفنان الراحل محرم فؤاد العديد من الأغاني التي تعد أيقونة في الفن الغنائي المصري والعربي منها: «سلامات، رمش عينه، آخرة جرحي إيه، ابحث عن سمراء، ادي حالك يا هوى، الحلوة دايرة شباكها».

كما له فيلم أيقوني هو فيلم حسن ونعيمة مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، وهو من إنتاج عام 1959 ومن إخراج هنري بركات.