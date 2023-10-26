محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات تنفيذ مشروع التحول الرقمي

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا لبحث الاستعداد لتنفيذ مشروع التحول الرقمي، ووجه رؤساء المدن بضرورة تجهيز البيانات اللازمة، وإجراء دورة متخصصة لتدريب المختصين في مجال التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ المشروع وربط المحافظة بالمنصة المكانية للدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

جهود المحافظة لتنفيذ المشروع

وأكدت محافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، أنها قد بذلت مجهودا كبيرا وخطوات متقدمة نحو التحول الرقمي طبقا لرؤية مصر 2030، في إطار تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، لإنشاء خريطة الأساس لمحافظة جنوب سيناء.

المشروع يتيح البيانات الجغرافية

وأوضح أن الأمر يأتي في إطار سعي المحافظة للربط مع منصة مصر المكانية لعرض المعلومات والبيانات الخاصة بخريطة الأساس وتحديثها وعرضها على متخذي القرار لسهولة المتابعة بشكل لحظي بهدف إتاحة البيانات الجغرافية ذات الجودة العالية ومشاركتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة سواء على مستوى المحافظة أو الدولة.