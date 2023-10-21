محافظ جنوب سيناء: تحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والشيخ إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، ووفود من دول عربية ختام سباقات الهجن بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، تواكبا مع الذكرى ال50 لنصر أكتوبر المجيد، وافتتاح موسم سباقات الهجن لعام 2023 / 2024 الذي يبدأ في أكتوبر من كل عام وينتهي نهاية أبريل من العام التالي.

وأقيمت السباقات تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للهجن، بمشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون 22 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

رياضة قبائل سيناء

وخلال كلمته قال محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، مؤكدا دعم مضمار الهجن بنويبع وطور سيناء وإقامة الفعاليات عليها سنويا.

أكد المحافظ تحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري على أن يكون الدخل لحساب صندوق لرعاية بدو المحافظة، مضيفا أنه وجه بإقامة معرض دائم للمنتجات البدوية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن لعرض المنتجات البدوية وزيادة دخل الأسرة.

الاهتمام برياضة الهجن

من جانبهم قدم المشاركون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر توجيهات نفذتها المحافظة بدعم محافظ جنوب سيناء وهى الاهتمام ودعم رياضة الهجن وكان من نتاج ذلك مضمار هجن عالمي بمدينة شرم الشيخ وأصبح من أكبر المضامير الموجودة فى الشرق الأوسط، ويتكون من المقصورة الرئيسية المجهزة لاستقبال أكبر الشخصيات والمستشفى البيطري لتقديم الخدمة الطبية للهجن، والقرية التراثية لعرض المشغولات البدوية، وحظائر إيواء للهجن المشتركة، وبوابات انطلاق حديثة على امتداد المضمار على مسافات مختلفة.

وفي نهاية السباق قدم المحافظ الشكر لكل الوفود العربية المشاركة من الدول العربية الإمارات والسعودية والأردن، ولجميع المشاركين من محافظات مصر المختلفة، والمنظمين والمشاركين في التنظيم والمشرفين، وقاد بتسليم الجوائز للفائزين.