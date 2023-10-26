رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية 2024

رسائل مهمة أعلنت عنها السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بشأن الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تُعقد للمصريين بالخارج اعتبارا من يوم 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

اشتملت الرسائل على مجموعة مهمة من النصائح التي وجهتها السفيرة سهاء جندي، سواء خلال فيديوهات نُشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو من خلال اللقاءات المكثفة التي تعقدها الوزيرة بصفة مستمرة.

رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج

- أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

- صوت المصريين بالخارج أمانة ويحدد مستقبل مصر.

- تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي معوقات تواجههم.

- الهيئة الوطنية للانتخابات راعت تحديد مواعيد الانتخابات لتكون أيام إجازة حتى يتثنى للجميع المشاركة.

- الوزارة حريصة على التنسيق مع الجاليات فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج.

- صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.

- الوزارة حريصة على حث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت.

- التنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.