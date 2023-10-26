مع اقتراب الانتخابات.. مَن المسموح لهم بالتواجد بلجان الخارج بخلاف رئيس اللجنة؟

حددت المادة العاشرة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية، الفئات المسموح لها التواجد داخل لجان الاقتراع بالخارج، بخلاف رؤساء اللجان، حيث تضمنت أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي كل وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

موعد إعلان القائمة النهائية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في وقت سابق أنّ يوم 9 نوفمبر، هو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبعدها تبدأ عملية الدعاية الانتخابية، ثم التصويت في اللجان الانتخابية بالخارج والداخل.

موعد الاقتراع خارج مصر

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، وهي 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من 9 صباحًا وحتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وذلك بعد توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.