تحرير 14 محضرا متنوعا في حملات رقابية على المحال التجارية بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة علي المطاعم ومحال الجزارة والدواجن والأسماك بنطاق المركز والمدينة، بهدف ضبط الأسواق، وإحكام السيطرة على الأسعار، ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من سلامة وجودة المعروض من المنتجات الغذائية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي.

تحرير 14 محضراً متنوعاً بالحملات الرقابية على المحال التجارية

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر عبارة عن 2 ذبح خارج السلخانة، ومحضر بيع حلويات بدون بيانات، و4 بدون بيانات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، لتحقيق الدور الرقابي علي الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُشار إلى أنّ الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بدأ يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر، ويستمر حتى يوم الجمعة 27 أكتوبر.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

جدير بالذكر، إنّ مولد سيدي إبراهيم الدسوقي يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.