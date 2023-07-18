ندوة في مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ ️عن «دروس الهجرة النبوية» غدا

تُعقد، غداً الأربعاء، ندوة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، بعنوان «دروس من الهجرة النبوية المشرفة»، في ضوء احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة الهجرة النبوية المشرفة.

عقد ندوة بمسجد إبراهيم الدسوقي

وأكد عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عقد ندوة بعنوان «دروس من الهجرة النبوية المشرفة»، في مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، والذي يُعد أحد أهم وأكبر مساجد محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

المحاضرون بالندوة

وأوضح «بسيوني»، أنّ الندوة يُحاضر بها كل من الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور زكي صبري محمد عبد الله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدكتور شعبان عبد الإله السيد عيد، أستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور طلعت عبد الله بسيوني، أستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور أيمن علي أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، بالإضافة إلي الشيخ حاتم فوزي البري، والشيخ بشير محمدي عبد العزيز، أئمة المسجد.

تلاوات قرآنية وابتهالات دينية

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ الندوة يتخللها تلاوات قرآنية عطرة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء كفر الشيخ، بجانب ابتهالات دينية للمبتهل الشيخ إبراهيم صلاح خليفة، وبإشراف ومتابعة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

انطلاق 10 ندوات بالمساجد الكُبرى

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، انطلاق 10 ندوات بالمساجد الكُبرى بالجمهورية، غداً الأربعاء، بعنوان «دروس من الهجرة النبوية المشرفة»، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة الهجرة النبوية المشرفة.