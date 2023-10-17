الطرق الصوفية تستعد لإحياء مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. 2 مليون زائر

أكد محمد مختار أبو زيد، وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنّ هناك استعدادات مكثفة تُجرى حاليا للاحتفال بـ مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والمقرر أنّ يبدأ يوم الجمعة المقبل، وينتهي يوم 27 أكتوبر الجاري.

«أبو زيد»: لن يكون هناك مواكب أو إقامة حضرات

وذكر «أبو زيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه حتى الآن لن يكون هناك مواكب أو إقامة حضرات، كما كانت تفعل الطرق الصوفية، قبل جائحة كورونا عام 2020، مؤكدا أن الاحتفال يقتصر على إقامة الخدمات في المنازل، بجانب استقبال المحبيين والمترددين على زيارة مقام وضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وأشار وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية بدسوق، إلى أنّ هناك مشاورات على إقامة احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، الذي كانت تُنظمه المشيخة العامة للطرق، والمجلس الأعلى الصوفي، قبل جائحة كورونا، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، لافتاً أنّه سيتم الإعلان عن كل ذلك حال الاتفاق عليه.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

جدير بالذكر، إن مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، وكان قبل فترة جائحة كورونا، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.