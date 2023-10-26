عرض الفيلم السوداني «وداعا جوليا» في سينما زاوية السبت المقبل

منذ انطلاقة الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» للمخرج محمد كردفاني في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر، وهو يشهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا للأنظار إذ حصل على عروض كاملة العدد.

الفيلم طرح في دور العرض 25 أكتوبر

ومن المقرر أن يستمر الاحتفاء بالفيلم وبطاقم عمله حيث سيقام عرض للفيلم يوم السبت 28 أكتوبر في سينما زاوية الساعة 7 مساءً بحضور المخرج محمد كردفاني والمنتجين أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة والبطلين إيمان يوسف ونزار جمعة، إذ ستجري المناقشة مع الجمهور بعد الفيلم.

وكانت عروض الفيلم قد انطلقت في 12 سينما في جميع أنحاء الجمهورية أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19، وهي: سينما فوكس - مول مصر، سينما أركان - الشيخ زايد، سينما الزمالك (يوم الثلاثاء حفلة 7 م)، سينما زاوية - وسط البلد، جلاكسي المنيل، سينما الهرم، بوينت 90 - التجمع الخامس، سينما جلاكسي كايرو فيستفال سيتي، سينما الرحاب، سينما مدينتي، سين سينما - District 5، ارابيلا سي سينما، جلاكسي المعادي، سينما جولف سيتي - العبور، سي سينما - الجونة، سينما أمير - الإسكندرية، سينما مترو - الإسكندرية، جالكسي مول - طنطا.

على الجانب الإعلامي نال الفيلم إشادة كبيرة إذ كتب الناقد المعروف طارق الشناوي «المخرج محمد كردفانى نسج فيلمه بعمق وإبداع، منح الفيلم مزاجًا واحدًا محافظًا على الهامش المقنن من الشاعرية التى تغلف الأحداث، كما أن لديه القدرة على تقنين فن قيادة ممثل، ليبرع الجميع بمن فيهم الطفل فى الأداء».

النقاد أشادوا بالفيلم

فيما كتب ستيفن ساتيو في موقع The Moveable Fest: «برع الفيلم في التعبير عن الكثير من الأشياء في مساحة ضيقة وبعدد قليل من الشخصيات»، كما كتبت طيف المسلماني: «يعد الفيلم مثالًا رئيسيًا على أن الأفلام لديها واجب سياسي ومجتمعي وإنساني تجاه مجتمعها».

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي،