تفاصيل الفيلم السوداني «وداعا جوليا» قبل عرضه في مصر الأربعاء

تبدأ السينمات المصرية عرض الفيلم السوداني «وداعا جوليا»، تأليف وإخراج محمد كردفاني يوم الأربعاء المقبل، بعد ترشيحه لتمثيل السودان في جوائز أوسكار فئة أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، ومن المقرر أن يقام عرض خاص للفيلم غدا قبل طرحه في دور العرض المصرية.

وللمرة الثانية في تاريخها ترشح السودان فيلما للتنافس على المسابقة بعد فيلم «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلا، حيث وقع الاختيار هذا العام على فيلم «وداعا جوليا» بعد عرضه العالمي الأول في مسابقة «نظرة ما» في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وهو أول فيلم سوداني يشارك في تاريخ المهرجان.

تفاصيل فيلم «وداعا جوليا»

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب «منى»، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها «أكرم»، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.

يشارك في بطولة الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، والممثل المخضرم نزار جمعة، وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.