عاجل.. «كاف» يكشف حقيقة مخطط صن داونز ضد الأهلي لإسقاطه بالدوري الأفريقي

شهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بسبب تغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، بعدما أصبح توقيت المباراة بشكل رسمي في تمام الثالثة عصر الأحد المقبل على الرغم من أن التوقيت السابق كان في السابعة مساءً.

جماهير الأهلي ترى أن صن داونز دائمًا ما يخطط ضد فريقهم لأن اللقاء في توقيت لا يناسب لاعبي المارد الأحمر وهو الثالثة عصرًا ودائمًا ما يكون الطقس غير جيد للنادي الأهلي ويتعرض للهزيمة في هذا التوقيت وهو ما حدث خلال السنوات الماضية بمباريات الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ورد مصدر داخل كاف على هذا الأمر وحقيقة مخطط صن داونز ضد النادي الأهلي وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: « لا يوجد أي مخطط من أي فريق، التوقيتات تضعها اللجنة المنظمة حسب رؤيتهم فقط وهذا التوقيت مناسب لهم لأنهم سيضمنون حضور عدد كبير من الجماهير بجانب مشاهدة أكبر خاصة أن اللقاء هام جدًا بالنسبة للقارة الأفريقية وليس لمصر وجنوب أفريقيا فقط».

جماهيرية مباراة الأهلي وصن داونز

أضاف: «نعلم جيدًا بأن البعض تحدث عن توقيت مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز ولكن هناك فارق شاسع بين المباراتين بخلاف أن صن داونز كان متفوقا بهدفين دون رد في أنجولا والمباراة ليست بأهمية مباراة النادي الأهلي».

بعثة الأهلي غادرت لجنوب أفريقيا

وغادرت بعثة النادي الأهلي لجنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، حيث نجح في تخطي عقبة سيمبا بربع النهائي فيما نجح صن داونز في تخطي عقبة بيترو أتلتيكو.