مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: استشهاد 7000 مدني في غزة بينهم 3000 طفل

أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أنّ عمليات القصف المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، أسفرت عن استشهاد نحو 7000 من المدنيين الفلسطينيين، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية أمام العالم أجمع.

وأضاف السفير الفلسطيني، في كلمته أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلاً: «إسرائيل قتلت 3 آلاف طفل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر»، بالإضافة إلى استشهاد 1700 سيدة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع «منصور» أن هناك ما لا يقل عن 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض في مختلف الأحياء والمناطق المدمرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المستشفيات تحولت إلى ثلاجات لجثث الموتى.

وشدد على أن إسرائيل شردت 1.4 مليون نسمة لحملهم على التهجير، لافتًا إلى أن جميع الأماكن التي يحتمي بها المدنيون في غزة، تتعرض للقصف.