عبدالعليم محمد: قرار الأمم المتحدة عن حق العودة للفلسطينيين «لا يسقط بالتقادم»

قال الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القرار 194 للأمم المتحدة نص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، مؤكدًا أن العودة حق قانوني لا يسقط بالتقادم حتى ولو مر عليه مئات السنين.

مشروع أيزنهاور عام 1953 كان مغلفًا بغلاف سياسي

وأضاف محمد في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «مشروع أيزنهاور عام 1953 كان مغلفًا بغلاف سياسي لمحاربة الشيوعية وكانت ملامحه توطين ودمج اللاجئين وفي الوقت نفسه محاربة الشيوعية والاتحاد السوفيتي آنذاك لكن تم رفض هذا المشروع بالكامل».

وتابع: «وقتها كانت هناك مظاهرة فلسطينية في غزة ضد هذا المشروع امتد طولها لـ7 كيلومترات لرفض مشروع أيزنهاور».

واستكمل: «بعد ذلك ظلت هناك مقاربات ومشروعات عديدة بعضها دولي وبعضها أممي مثل وكالة الأونروا وهذه المشروعات كانت ظاهريًا مرجعيتها قرارات الأمم المتحدة لكن عمليًا كانت منحازة للتوطين والدمج سواء في أرض الأردن أو سيناء».