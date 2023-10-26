مدن تشهد سقوط أمطار رعدية غدا.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية على عدد من المدن غدا الجمعة، وتستمر فرص سقوط الأمطار على مدار الأيام المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد.

وعلى الرغم من سقوط الأمطار الرعدية، فأنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار رعدية على عدد من المناطق

وأشار خبراء الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة ورعدية الى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 27 أكتوبر

وتأتي درجات الحرارة غدا الجمعة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.