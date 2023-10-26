حالة الطقس اليوم: شبورة مائية كثيفة على الطرق وسقوط أمطار في 14 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار على بعض المحافظات، والتي يصل عددها إلى 14 محافظة، وتتمثل في وسط وجنوب سيناء، شمال وجنوب الصعيد، الإسماعيلة، السويس، بورسعيد، وخليج السويس، وحلايب وشلاتين، ويستمر سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويتسبب في ذلك تكاثر السحب العالية والمنخفضة والمحملة بكميات مياه مختلفة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، وذلك بسبب تاثير منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئو