تغيير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات.. «سقوط أمطار متفاوتة الشدة»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء خلال الساعات القليلة المقبلة، تغييرا جذريا في حالة الطقس، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

إلى متى يستمر سقوط الأمطار الرعدية؟

وبالنسبة ليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، وتستمر بتلك الكمية حتى يوم الإثنين، وتكون على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وتخف حدة سقوط الأمطار يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، لتكون خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 28 أكتوبر

وتأتي درجات الحرارة يوم السبت المقبل، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.