الخارجية الفرنسية: مقتل 35 فرنسيا إثر الهجمات على إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن حصيلة الضحايا الفرنسيين الذين قتلوا في الهجمات التي استهدفت إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 35 فرنسيًا، مضيفة أن 9 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

بيان للخارجية الفرنسية

وأعربت الخارجية الفرنسية -في بيان لها- عن أسفها لمقتل مواطنين فرنسيين آخرين، ما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين في هذه الهجمات التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل إلى 35 شخصًا.

وتبعث الخارجية بخالص تعازيها لعائلات الضحايا وهي على اتصال معهم ومع السلطات الإسرائيلية لتقديم كل الدعم في هذه المحنة.

9 أشخاص في عداد المفقودين

كما أوضحت أن تسعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، وتأكد أن بعضا منهم رهائن لدى حركة حماس، مذكرة بقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن فرنسا تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم.

لقاء الرئيس الفرنسي

وأكدت الوزارة أيضا أنها على اتصال دائم مع جميع عائلات الرعايا الفرنسيين الذين إما في عداد المفقودين أو محتجزين كرهائن، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي التقى بعائلات الرعايا خلال جولته إلى الشرق الأوسط، وأيضا التقت بهم وزيرة الخارجية كاترين كولونا في 15 أكتوبر الجاري في تل أبيب.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن 3 آلاف طفل قتلوا في غزة الأسابيع الماضية، وما زالت تتردد صرخات الآباء والأمهات الذين قتل أبناؤهم.

كلمة طارئة

وأضاف، خلال كلمته في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، أن 70% ممن قتلوا نساء وأطفال، وكل من قتلوا مدنيين، متسائلًا: «هل هذه الحرب التي يدافع عنها البعض منكم؟».

وأكد أن ما يحدث جرائم ووحشية وهمجية، مردفًا: «إن لم توقفوها من أجل من قتلوا، أوقفوها من أجل إنقاذ حياة الآخرين، الأطفال يصرخون تحت الأنقاض، 900 طفل فلسطيني تحت الأنقاض أحياء أو أموت، إسرائيل قتلت 7000 مدني في غزة بوحشية».