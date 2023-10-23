كل ما تريد معرفته عن الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا الراحل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا أثناسيوس، مطران فرنسا، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا الراحل:

أبرز المعلومات عن الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا

- بحسب بيان للكنسية، فإن الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا، قضى ما يقرب من نصف عمره أبًا وراعيًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- وُلد الأنبا أثناسيوس عام 1933 وهو هولندي الأصل.

- كان كاهنًا لجماعة أرثوذكسية بفرنسا، وكان اسمه المونسنيور «إيجينوس» ومساعدًا للأسقف جوانس ماريا، رئيس تلك الجماعة.

- جاء مطران فرنسا الراحل إلى مصر عام 1971، مع الأنبا أغابيوس أسقف ديروط، الذي تكلم معه عن الكنيسة الأرثوذكسية ودعاه للقدوم إلى مصر والتعرف على الكنيسة القبطية ومقابلة البابا شنودة الثالث.

- انضم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد ثلاث سنوات من قدومه إلى مصر، قضاها في الدراسة ومتابعة شخصية من البابا شنودة الثالث، ورسم راهبًا عام 1974 بدير الأنبا بيشوي.

- في عام 1994، اختاره البابا شنودة ليكون أسقفًا عامًا في فرنسا باسم الأنبا أثناسيوس.

- في عام 2013، تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا، وبعدها تم ترقيته إلى رتبة مطران بيد البابا تواضروس.

أُشيع عنه في شهر يوليو الماضي، أنه توفي، وخرج المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونفى تلك الشائعة، ووجه أيضًا الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا، رسالة ليطمئن شعبه وينفي تلك الشائعة.

- اعتذر مطران فرنسا الراحل عن حضور اجتماع البابا تواضروس الثاني، خلال الأسابيع الماضية مع أساقفة أوروبا، خلال زيارته الأخيرة لميلانو، لمرضه ورقوده في أحد المستشفيات في فرنسا.

البابا ينعى مطران فرنسا

ونعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطران فرنسا قائلا «أحب الأنبا أثناسيوس الرب من كل قلبه وقدرته، فكرس نفسه له واضعاً أمامه كلمات الله، ونثق أنه استراح من أتعاب الجسد».