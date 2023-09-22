تفاصيل منع صحفيين فرنسيين من تغطية زلزال المغرب.. سافرا لمراكش للسياحة

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، تفاصيل جديدة حول التغطية الصحفية لـ زلزال المغرب وأسباب إبعاد صحفيين فرنسيين، إداريًا ومنعهما من التغطية.

312 صحفيا تابعوا زلزال المغرب

وبحسب وكالة أنباء المغرب العربي فإن زلزال المغرب تابعه على الأرض 312 صحفيا أجنبيا من مختلف وسائل الإعلام في العالم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السلطات أبعدت صحفيين فرنسيين من تغطية زلزال المغرب بسبب عدم حصولهما على التصاريح اللازمة، مشيرًا إلى الصحفييْن الفرنسييْن المبعديْن لم يطلبا أي ترخيص لتغطية زلزال الحوز، مؤكدًا أن هذين الصحفيين دخلا إلى المغرب بغرض سياحي، معتبرًا أنه من الطبيعي أن يتم إبعاد الصحفيين بقرار للسلطات الإدارية، طبقًا للقانون المغربي.

90 وسيلة إعلام عالمية شاركت في تغطية زلزال المغرب

وأشار إلى أن هناك 90 وسيلة إعلام عالمية شاركت في تغطية زلزال المغرب، مشيدًا بجو الحرية والشفافية الذي عملوا من خلاله في جميع المناطق المتضررة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لم تمنع السلطات الصحفيين الفرنسيين من تغطية زلزال المغرب لافتًا لوجود 78 صحفيا فرنسيا يمثلوا 16 جهة صحفية وإعلامية فرنسية حصلوا على التصاريح اللازمة لتغطية أخبار الزلزال.