خريطة انقطاع المياه عن عدد من المناطق في أسوان غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن خطة جديدة لتحسين البنية التحتية في منطقتي فطيرة بكوم أمبو ونصر النوبة، وتشمل هذه الخطة تركيب موزعات جهد المتوسط في المحطات، وبسبب هذه الأعمال التحسينية تنقطع المياه عن العديد من المناطق.

في مدينة كوم أمبو ستتأثر المناطق التالية

تشهد قرى إقليت، قرى الكاجوج، عمارات الصفوة، عمارات البشير، عمارات جبل الزلط، سبيل مكي، قرى المنشية انقطاع في المياه باستثناء منطقة الغابة، وأجزاء من قرى العتمور القبلي، أجزاء من قرى العباسية، وقرية نجع العرب.

وفي مدينة نصر النوبة، ستتأثر المناطق التالية تنقطع المياه لمدة ساعات قرى الدكة، قرى دهميت، مدينة كلابشة، قرى قورتة، قرى المالكي مدينة نصر النوبة، وأجزاء من قرى عنيبة.

مواعيد قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان

وكشفت الشركة مواعيد انقطاع المياه في هذه المناطق اعتبارًا من الساعة 3:00 عصرًا يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، وحتى الساعة 7:00 مساءً من نفس اليوم. وتنصح شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين والجهات المختصة بتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب قبل بدء فترة انقطاع المياه.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن خطة لتحسين اختبار ضغوط شبكات مياه الشرب في منطقة مدينة ناصر وخلف الاستاد بمدينة أسوان، وسيترتب على هذه الأعمال قطع المياه في المنطقة المعزولة اعتبارًا من الساعة 11:00 مساءً يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، حتى الساعة 5:00 صباحًا يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023.

ونصحت الشركة المواطنين والجهات المختصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل بدء فترة انقطاع المياه في هذه المنطقة.