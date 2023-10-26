انقطاع المياه عن منطقتين في الإسكندرية بسبب الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن أكبر منطقتين في المدينة، وهما «بحري» و«الجمرك» نظرًا للصيانة الطارئة على الخط الناقل للمياه قطر 700 مم، وذلك منذ قليل بالتحديد مع منتصف ظهر اليوم.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فإن الصيانة الطارئة تتم على الخط الناقل للمياه قطر 700 مم أمام نادي الكشافة طريق 26 يوليو «الكورنيش» بمنطقة بحري، ما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق.

موعد عودة مياه الشرب في الإسكندرية

وأكدت الشركة أن الانقطاع جرى ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً اليوم الخميس، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من اعمال الصيانة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انقطاع المياه عن مناطق على امتداد 26 كيلو مترا غرب الإسكندرية اليوم، نظراً لترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مللي المغذي للساحل الشمالي، ما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه، لذا يجب معرفة الموعد والأماكن لاتخاذ التدابير اللازمة.

وأشارت الشركة إلى توفير تنكات المياه للمواطنين بالمناطق المذكورة خلال تلك الفترة.

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