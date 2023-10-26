«سوف نبقى حتى يزول الألم».. أطباء مستشفى العودة في غزة يرفضون الرحيل

«سوف نبقى هنا حتى يزول الألم.. سوف نحيى هنا سوف يحلو النغم».. بهذه الكلمات المؤثرة التي تخطف القلوب، قام الكادر الطبي في مستشفى العودة في شمال غزة بالغناء داخل المستشفى، للتعبير عن تعاطفهم مع الأحداث التي تمر بها بلادهم، لحظات وثقها مقطع فيديو تدوالته المستشفى عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أطباء مستشفى العودة يتمسكون بوطنهم

ظهر الأطباء خلال مقطع الفيديو مرتدين زي العمل الطبي، علامات الأمل على وجوههم رغم تلك الأحداث الصعبة التي تتعرض لها بلادهم غزة من قبل الاحتلال الإسرئيلي، مرددين كلمات أغنية «موطني».

وقام الأطباء بتوثيق مقطع الفيديو بعد تلقيهم تهديد من قبل الاحتلال الإسرئيلي بإخلاء مبنى المستشفى، ورد الكادر الطبي على هذا التهديد بكلمات تلك الأغنية التي جاءت كالتالي: «سوف نبقى هنا حتى يزول الألم.. سوف نحيى هنا سوف يحلو النغم، فالنقم كلنا بالدواء والقلم .. كلنا عفو على من يصارع السقم، فالنواصل المسيرة نحو غايات أهم».

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم فيها الكادر الطبي بالغناء داخل المستشفى منذ بداية الأحداث التي تمر بها غزة من قبل الاحتلال الإسرئيلي، ولكنهم أيضا قاموا بعمل مقطع فيديو من أمام المستشفى متراصيين بجانب بعضهم، مرددين «الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد.. نستسقي من الردى العودة الصحية ولن نكون للعدى كالعبيد».

التعاطف مع مقطع الفيديو

تعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو التي نشرتها مستشفى العودة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ربنا يحفظ شباب غزة وأطباء غزة»، وأيضا «أنتم فخر لنا يا أطباء غزة»، «اللهم كن معهم وأحفظهم».