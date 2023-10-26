مشاهد من جنازة عائلة الصحفي وائل الدحدوح.. «ظهر متماسكا وتقدم المصلين»

صدمة كبيرة تلقاها الزميل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد سماعه خبر استشهاد بعض من أفراد عائلته في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لأحداث غزة جعل الكثير يتعاطف معه، وظهر الحزن عليه، وودع عائلته بكلمات مؤثرة: «اه اه بتنتقموا منا في الأولاد بتنتقموا منا في الأولاد معلش إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون».

جنازة عائلة الصحفي وائل الدحدوح

الصحفي وائل الدحدوح معروف بقدرته على التماسك في الأوقات الصعبة، خاصة عند تغطية لأحداث غزة، وظهر ذلك جليا أيضا خلال جنازة عائلته، إذ تقدم وأم صلاة الجنازة، وظهرت عليه علامات الصلابة والإيمان، مرتديا الزي الصحفي الذي لم يفارقه حتى في تلك الأوقات الصعبة التي تعرض لها، لحظات وثقها الصحفي مجدي فتحي عبر حسابه الشخصي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بعد أداء صلاة الجنازة، ودع الصحفي وائل عائلته واضعا يده فوق رأس حفيده الصغير ويلمس عليها، كاانت علامات الحزن والقهر تسيطر عليه، كأنه لم يتوقع في يوم من الأيام من يودع عائلته في هذا الوقت القصير ويفرق الاحتلال الإسرئيلي بينهما.

عندما تلقى مراسل قناة الجزيرة خبر استشهاد عائلته، كان حينها يبث أحداث منطقة الجلاء التي تعرضت للقصف من قبل الاحتلال الإسرئيلي وكان يروي اللحظات الصعبة التي شاهدها في التغطية، ليتقلى بعدها بدقائق خبر قصف عائلته.

شهداء عائلة الصحفي وائل الدحدوح

ارتقت زوجة الصحفي وائل الدحدوح ونجله وحفيده وأصيب آخرين، وودعهما بكلمات مؤثرة، وتعاطف الكثيرون معه، وقام الفنان محمد السباعنة برسم كاريكاتير يجسد حالة الصحفي وجاء تحت شعار«المراسل والخبر».