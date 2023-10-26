السفير الكويتي: نشكر مصر على سرعة تسلم المساعدات وإرسالها لغزة عبر معبر رفح

قال غانم صقر الغانم سفير الكويت لدى مصر، إن اليوم شهد وصول الرحلة الرابعة للجسر الجوي الذي أمر به الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مطار العريش، مشيرًا إلى أن الشحنات كلها تمت مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

الطائرات بها مستلزمات طبية

وأضاف، خلال تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»: «سنمد جسر الطيران الخاص بالمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، والطائرات بها مستلزمات طبية و3 سيارات إسعاف حتى الآن وشاحنة صغيرة لرفع الأنقاض وسيصل غدا سيارتان إسعاف مجهزتان لإجراء العمليات، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وأدوية حسب حاجة الأشقاء في غزة والطلب الذي يمرر عبر الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، وسنستمر في إرسال الطائرات حتى يوم الاثنين المقبل وأتوقع أن تستمر أكثر لتلبية الطلبات التي تردنا».

سرعة تسلم المساعدات

ووجه رسالة شكر للهلال الأحمر المصري ومصر على التعاون الكبير في سرعة تسلم المساعدات وتنزيلها وإرسالها لغزة عبر معبر رفح، مشيدًا بالشاحنات المصرية التي تملأ الطرق محملة بالمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، موجهًا الشكر للقائمين على الجمعيات الخيرية المصرية وتحيا مصر الخير.