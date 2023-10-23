الهلال الأحمر المصري يوضح آلية تنسيق وصول المساعدات الإغاثية لغزة

قال الدكتور رامي الناظر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن تنسيقات وصول المساعدات الإغاثية والإعانات لغزة، تتمثل في تجهيز مجموعة كبيرة من المخازن بمختلف التخصصات، لاستيعاب المساعدات القادمة من الدول المختلفة.

تجهيز المعونات

أضاف «الناظر» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بجمعية الهلال الأحمر، لتسهيل وتنسيق إرسال المساعدات لغزة، أنه على مدار الساعة، يجري تجهيز وفرز المعونات الإغاثية المرسلة من مختلف دول العالم، طبقا لأولويات الهلال الأحمر الفلسطيني.

دورات تدريبية

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن التنسيق يكون مع كل الجهات المصرية لإدخال المساعدات، استمرارا لحشد المتطوعين، وتوفير دورات تدريبية لكيفية التعامل مع المستجدات، مؤكدا أن هذا يأتي في اطار محاولات تخفيف الأوضاع عن الكاهل الفلسطيني.

وأشاد رامي الناظر بدور الدولة المصرية الدؤوب، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال الإغاثات والمعونات الإنسانية، عن الهلال الأحمر الذراع الانساني الاغاثي للدولة المصرية.