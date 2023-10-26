نادي سينما الجزويت بالقاهرة يعرض أفلاما فلسطينية بداية من السبت المقبل

أعلن القائمون على نادي سينما الجزويت بالقاهرة، تخصيص 5 أسابيع لعرض عدد من الأفلام الفلسطينية الطويلة والقصيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

سيعرض الفيلم لمدة 5 أسابيع

من المقرر أن يبدأ البرنامج يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري حتى 25 من شهر نوفمبر المقبل، حيث تعرض كل من أفلام «مشاهد من الاحتلال في غزة»، إخراج مصطفى أبو علي، ويتناول في 13 دقيقة الواقع المرير الذي تعيشه غزة، وفضح ممارسات المحتل الهمجية، والمقاومة الفلسطينية، و«جنين جنين»، الذي أخرجه محمد بكري عام 2002 من أجل تصوير الحقيقة حول ما حدث في معركة جنين التي تمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين.

كما يتم عرض فيلم «ليس لهم وجود»، الذي يرصد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مخيم فلسطيني، والمحاولات الإسرائيلية لتصفية المقاومة الفلسطينية، والفيلم إخراج مصطفى أبو علي، وأيضا فيلم «لأن الجذور لا تموت»، إخراج نبيهة لطفي، وتدور أحداثه حول مخيم تل الزعتر.

كما يتم عرض أيضا فيلم «فلسطين في العين»، الذي يحكي سيرة المصور الشهيد هاني جوهرية وأعماله التي توثق للثورة حتى استشهاده عام 1976، وفيلم «المنام» الذي تدور أحداثه حول منامات وأحلام سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل إخراج محمد ملص.

«فرحة» تأليف وإخراج دارين سلام

وفي قائمة الأفلام الطويلة يعرض كل من فيلم «فرحة»، تأليف وإخراج دارين سلام، ويحكي الفيلم تجربة بلوغ فتاة فلسطينية خلال النكبة.

وأخيرا يعرض فيلم «حمى البحر المتوسط» الذي يتم اختتام البرنامج بعرضه، حيث أنه مثل فلسطين في الدورة الماضية من جوائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والفيلم من إخراج وكتابة مها الحاج.