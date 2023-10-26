إلغاء مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية تضامنا مع فلسطين

قرر مجلس إدارة جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل، برئاسة الأمير عباس حلمي، إلغاء الدورة الخامسة من مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقي الكلاسيكية هذا العام 2023 تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

الدورة كانت ستقام فى قصر المنيل

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي وليد الدرمللي المستشار الإعلامي للجمعية ومنسق عام المهرجان في بيان إن قرار مجلس ادارة الجمعية جاء بالإلغاء هذا العام وليس التأجيل بسبب الأوضاع التي يمر بها أهالينا في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في الحرب التي يتعرض لها من جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الإلغاء يعكس وعي الأمير عباس رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهرجان بالقضية الفلسطينية ويعبر عن التضامن مع عائلات الضحايا والمصابين ورفض الانتهاكات الجارية على ارض عربية، وتمنى انتهاء الصراع بصورة عاجلة حقنا للدماء وحفاظا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

المهرجان خاص بالموسيقى الكلاسيكية

يذكر أن مهرجان متحف قصر المنيل هو مهرجان للموسيقى الكلاسيكية والفنون العالمية ويقام سنويا في شهر نوفمبر بقصر الأمير محمد علي وبرعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.