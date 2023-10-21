يسري نصر الله يقترح إقامة «القاهرة السينمائي» في موعده وعرض أفلام عن فلسطين

كشف المخرج يسري نصرالله عن رغبته في إقامة فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي في موعدها، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار تأجيلها الذي صدر عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة.

إلغاء المسابقات والاحتفالات والتكريمات

واقترح «نصرالله» أن تقام فعاليات المهرجان في موعدها، مع إلغاء المسابقات والاحتفالات والتكريمات، وعلى أن تقتصر الفعاليات على عرض أفلام عن فلسطين، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»: «مجرد قاعة عرض وموضوع محدد لا يحتاج ميزانية أو رعاة، يحتاج فقط ناس تعرف أن الفن والسينما والثقافة ليسوا رفاهية».

من مصر إلى الوطن العربي.. تأجيل الفعاليات الفنية والسينمائية بسبب الأحداث في غزة

وعلى مدار الأيام الماضية تم تأجيل وإلغاء عدد من الفعاليات الفنية والسينمائية في أنحاء الوطن العربي بسبب الوضع في غزة، بخلاف مهرجان القاهر السينمائي، وكانت البداية مع مهرجان الجونة الذي ألعن إلغاء فعاليات دورته السادسة التي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر الجاري، وأعلنت إدارة المهرجان التبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما قررت وزارة الثقافة تأجيل فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان الموسيقى العربية.

ومن مصر إلى الوطن العربي، أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية إلغاء فعاليات الدورة الـ 34 من المهرجان التي كان من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، بينما تم إلغاء فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان أجيال السينمائي.