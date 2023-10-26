رئيس «عربية النواب»: لابد من وقف إطلاق النار بغزة.. وأمننا القومي خط أحمر

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مجلس الأمن عليه الاستجابة الفورية لمطلب مصر، والذي يحظى بتأييد كبير وواسع النطاق إقليميًا وعربيًا ودوليًا، والذي يتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، حتى تتجنب المنطقة من ويلات الصراع واتساع رقعته.

جيشنا لديه القدرة على التصدي

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن جيشنا المصري، لديه القدرة على التصدي، لأي أحد تسول له نفسه الاقتراب من مصر، مؤكدا أن الأمن القومي المصري خط أحمر، لا نقبل المساس به: «ولن نفرط في أي سنتيمتر من أرض مصر، ولو على آخر يوم في حياتنا».

وثمَّن رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ عملية طوفان الأقصى، والتي حملت عدة رسائل أكدت أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ على مدار التاريخ، كما شددت على أنه لا تهاون في أمن مصر القومي.

قمة القاهرة للسلام وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

وأكد «أباظة» أن قمة القاهرة للسلام وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ونجحت في حشد أكبر عدد من الدول لتقديم رسالة موحدة للعالم بأن ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة غير مقبول، متابعا: «وبعيدا عن أي انتماءات فنحن في حالة حرب، ولكن لدينا رئيس نثق في قدراته ونحترم قراراته، ونحن معه وخلفه في كل لحظة».