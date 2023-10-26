مباحثات «مصرية - تركية» لإيصال المساعدات لقطاع غزة

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مع كل من: أوكاى ميميش، رئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركية، وصالح موطلو شن، السفير التركى لدى القاهرة، والدكتورة فاطمة يلماز، رئيس جمعية الهلال الأحمر التركى، سبل التعاون بين البلدين لإيصال المساعدات الطبية لأهالى غزة، ووسائل تقديم الدعم الطبى لهم. وقال حسام عبدالغفار، متحدث الوزارة، إن الوزير وصف العلاقات المصرية التركية بـ«التاريخية»، مثمناً حضور محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركى، من أجل محاولة تخفيف آلام ومعاناة أهالى غزة.

وأضاف المتحدث أن الوزير قال إن الجانب التركى أكد على وجود فرق طبية متميزة ومساعدات مستمرة لا تنقطع، مشيراً إلى أن الحكومتين المصرية والتركية تحرصان على العمل معاً من أجل هدف واحد وهو إغاثة الشعب الفلسطينى الذى يعانى من كارثة إنسانية بكل المقاييس، وشدد الوزير على أن الجانبين المصرى والتركى يتشاركان نفس المشاعر والمسئوليات، وأن وزارة الصحة المصرية على أتم الاستعدادات ووضعت خطة طوارئ للتعامل الصحى مع تداعيات الأحداث الجارية فى قطاع غزة.

وقال أوكاى ميميش، محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركى، إن هيئة الكوارث والطوارئ التركية هى مؤسسة عامة تقوم بإدارة الكوارث والطوارئ، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب المتضررة.

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة كان محل اهتمام الحكومة التركية، بل إنه تجاوز أزمة الزلزال المدمر الذى شهدته تركيا، وأن 85 مليون تركي يشعرون بالحزن لما يتعرض له الشعب الفلسطينى.