خالة الطفل الفلسطيني شهيد غزة لـ«مصر تستطيع»: الشجر والحجر والطير بيحب يوسف

قالت رواء حسن، خالة الطفل الفلسطيني «يوسف» ضحية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، إن الطفل الشهيد يوسف لم يكن جميلًا شكلًا فقط، ولكنه أيضًا كان حنونًا.

كان مرافقًا لوالدته في كل مشاويرها

وأضافت خالة الطفل يوسف خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «DMC»، قائلًة: «رغم صغر سنه، لكنه كان بيفهم ولماح وخطه جميل، وكان مرافق لأمه في كل مشاويرها، وأمه كانت متعلقة بيه لأنه آخر العنقود، يوسف أحبه الشجر والحجر والطير، الكون كله حب يوسف».

وأوضحت أنهم لم يتوقعوا نهائيًا أن يحدث ذلك، وحينما حدث القصف في منطقة خان يونس، تواصلت معها شقيقتها الأخرى «رغد»، وأخبرتها أن هناك قصف في منطقة خان يونس في دار أبو موسى، وحاولت التواصل مع روان «والدة يوسف» ولكن الخطوط كانت سيئة جدًا.

روان وأحمد وجوري كويسين لكن يوسف استشهد

وأكملت: «رغد تواصلت مع أبو يوسف، فقالها القصف عندنا وسألته هل روان كويسة، قالها روان كويسة وأحمد كويس وجوري كويسة لكن يوسف استشهد».

ما صدقتش، كأنه حلم

وأضافت خالة الطفل يوسف: «ما صدقتش، كأنه حلم، قولت أنا بحلم، بقولها صحيني من الحلم، أنت بتكذبي، قالتلي أقفلي التليفزيون عشان ماما ما تعرف الخبر، وقفلت التليفزيون ورجعت أتصلت تاني برغد لأني ماكنتش مصدقة، ولكنها قالتلي يوسف استشهد».