عادل حمودة: إسرائيل لا تريد لغزة أن تنمو وتحاصرها وتحاول تقييد حركتها

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن أسباب تدهور الأوضاع في قطاع غزة، موضحا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد لغزة أن تنمو، ومن ثم فإنها تحاصرها وتحاول تقييد حركتها ونموها، كما أن العالم العربي لا يقدم المساعدات إلا في حدود الصراعات والخلافات السياسية من خلال المعونات المالية المباشرة بشروط سياسية، ثم حماس ترى أنها أصبحت مفصولة عن السلطة الفلسطينية.

حماس لا تشكل أكثر من 30% من سكان غزة

وأضاف حمودة، خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «تم استقطاع غزة بحيث تنفصل عن الكيان الفلسطيني ويصبح الصراع بينها وإسرائيل في وجود سيطرة حماس، رغم أن حماس لا تشكل أكثر من 30% من سكان غزة، وعدد المقاتلين فيها لا يزيد عن 35 ألف مقاتل، أي أنها أقلية سكانية تسيطر على مقدرات شعب بأكمله وتضعه تحت قصف القنابل والمدافع وهدم البيوت على أصحابها».

وتابع الكاتب الصحفي: «ألم تكن حماس بخبرتها نتيجة المواقف السابقة مع إسرائيل تعلم أن إسرائيل سترد بهذا العنف وربما أكثر من المتوقع؟! كان من الطبيعي أن تتوقع حماس هذا الأمر».

الحرب كانت حربا تقليدية

وأكد، أنه في حرب أكتور جربت مصر الخداع الاستراتيجي كما تم تأهيل الدولة للحرب وتم تأمين المستشفيات والجرحى والقمح ورغيف العيش وكشافات الإضاءة الليلية واليدوية، كما أن الحرب كانت حربا تقليدية، ومن أهم أخطاء حماس هو أنها سقط ضحايا كثر في الأيام الماضية.