جيش الاحتلال: التوغل البري المحدود داخل قطاع غزة سيستمر الليلة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن التوغل البري المحدود داخل قطاع غزة سيستمر الليلة.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد كشفت عن أهم أسباب تأجيل إسرائيل للعملية البرية التي تم الإعلان عن تنفيذها في قطاع غزة، وأهمها نصيحة الإدارة الأمريكية إلى الجانب الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح البري، بهدف خلق مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، علاوة على وضع استراتيجية لمنع سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.