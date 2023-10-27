وكيل «صحة مطروح» يناقش تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الطبية

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال اجتماعه مع قيادات نقابتي الأطباء والتمريض، توفير مناخ صحي مناسب للأطباء دون مخالفة اللوائح والقوانين وللصالح العام، وأيضا دون تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والعمل على تقديم تسهيلات في الحصول على تراخيص المنشآت الصحية للعلاج الحر، بحضور الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح، ومديحة زيتون نقيب تمريض مطروح، والدكتورة سماح عبد النبي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالمنافذ غير الحكومية والمراكز الطبية الخاصة.

إجراءات تسجيل المنشآت الطبية الخاصة

وتناول اجتماع وكيل وزارة الصحة بمطروح مع أعضاء نقابة الأطباء ونقابة التمريض، كيفية تقديم وإعداد المستندات الخاصة بالإجراءات وتسجيل المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها بنقابة الأطباء الفرعية بمطروح حتى استصدار التراخيص من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤن الصحية بمطروح، إجراءات وتسجيل المنشآت الطبية الخاصة، ومناقشة كل إجراء على حدة، وتوضيح المستندات المطلوبة لتنفيذ الإجراء الذي يعد الخطوة الأولى في إجراءات تراخيص أي منشأة، وإعداد ملف كامل من المستندات المقدمة للنقابة الفرعية للأطباء بمطروح والمستندات الخاصة بالطبيب صاحب الترخيص.

تسهيل إجراءات استخراج شهادة الصلاحية

كما ناقش وكيل صحة مطروح، الرسوم التي يجرى دفعها لاستصدار شهادة الصلاحية الخاصة بموافقة الدفاع المدني للمنشأة، وتم الاتفاق مع نقابة الأطباء أنه سيتم التنسيق مع مسؤولي الدفاع المدني لتسهيل الإجراءات والرسوم، وجرى شرح وتوضيح كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص للحاضرين والإجابة على تساؤلاتهم وتوضيح كل ما هو غامض وتذليل العقبات.

بحث مشكلات الطواقم الطبية في مطروح

وقدم وكيل صحة محافظة مطروح الشكر للحضور مع أعضاء النقابتين والأطباء والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب على الدعم المستمر للفرق الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وثمن جهود الدكتور طارق الكاسح نقيب الأطباء ومديحة زيتون نقيبة التمريض وإدارة العلاج الحر بالمديرية في خدمة الطاقم الطبي وخلق جو صحي يسمح بوجود خدمات طبية لائقة وبحث المشاكل التي تواجه الطاقم الطبي.