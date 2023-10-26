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حسين أبو حجاج: أزمتي الصحية أبعدتني عن مسلسل «الكبير أوي 8»

كتب:

أحمد حسين صوان
10:55 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
حسين أبو حجاج

حسين أبو حجاج

يخوض الفنان أحمد مكي، الماراثون الدرامي في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، من خلال الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي»، وذلك بعد سلسلة النجاحات الذي حققها على مدار الأجزاء الماضية، كما أنه أسهم في نجاح عدد من المُمثلين المُشاركين في العمل، على رأسهم حسين أبو حجاج.

ومن جانبه، كشف حسين أبو حجاج، لـ«الوطن»، موقفه من المُشاركة بالجزء الجديد من مسلسل الكبير أوي، مؤكدًا أنه لن يستطيع التواجد مع فريق عمل المسلسل، بسبب أزمته الصحية، قائلًا: «للأسف مش هقدر أشارك، بسبب رجلي، مش بقدر أقف عليها لساعات طويلة».

وأشار إلى أنه لم يعد يستطيع التواجد داخل بلاتوهات التصوير، بسبب إصابته بخشونة في القدم، كما أنه اعتذر عن «الكبير أوي» منذ منتصف أحداث الجزء السابع، في رمضان الماضي، «رغم حبي الشديد للفنان أحمد مكي، لكن مقدرتش أكمل بسبب المرض».

أبو حجاج يعتزل التمثيل

وأوضح أنه اعتزل مجال التمثيل بشكلٍ نهائي، وصار يقضي وقته بين الورشة الخاصة به، والمنزل والمسجد، قائلًا: «بقضي وقتي مع أسرتي والورشة».

يذكر أنّ أحمد مكي متكتم تمامًا على تفاصيل الموسم الجديد من مسلسل الكبير أوي 8، إذ لم ينشر حتى الآن، أي تفاصيل من الجزء الجديد، مشيرًا إلى أنّ المسلسل سيكون مفاجأة قوية للجمهور وقت عرضه.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.