آيتن عامر لـ«الوطن»: ظهوري ضيفة شرف في الكبير أوي بمثابة عمل كامل

ظهرت الفنانة آيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، مع الفنان أحمد مكي، وتفاعل الجمهور مع ظهورها بشكل كبير.

وكشفت آيتن عامر فى تصريحات لـ«الوطن»، عن أنها لم تكن تنوي المشاركة بأي عمل في السباق الرمضاني، لكن عندما عرض عليها أن تظهر ضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي، وافقت على الفور.

آيتن عامر تتحدث عن مشاركتها في مسلسل الكبير أوي

تابعت أن ردود الفعل والنجاح الذي حققته بعد ظهورها في الحلقات، كان بمثابة مشاركتها بعمل كامل في رمضان، لأنها تلقت الكثير من ردود الفعل الإيجابية، ولمست حب الجمهور لظهورها.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر، يعرض لها الآن فى دور العرض السينمائية فيلم «ساعة إجابة»، التي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم سوسن بدر وشريف سلامة ونجلاء بدر، وهو من تأليف ورشة ورق عنب.