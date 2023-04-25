مصطفى غريب لـ«الوطن»: سعيد بردود الفعل على دوري في «الكبير أوي»

أعرب الفنان مصطفى غريب عن سعادته بردود الفعل على دوره في مسلسل الكبير أوي والذي جسد خلاله دور العترة ابن الكبير أوي.

وقال غريب لـ«الوطن»: «الحمد لله سعيد جدا بردود الفعل على دوري وعلى المسلسل كله، وسعيد جدا إني تعاونت مع المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي، وأجواء التصوير كلها كانت ممتعة جدا لدرجة إننا كنا زعلانين في آخر يوم تصوير، الجو العام في تصوير المسلسل كان كله حب وتعاون وضحك وهذا انعكس على الصورة التي خرجت للجمهور».

وأضاف مصطفى غريب: «لم أجد أي صعوبات أثناء التصوير بالعكس كان هذا الوقت بالنسبة ليا ممتع جدا».

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، كما ضم مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، علاء مرسي وجسد دور مريض نفسي، الراقصة البرازيلية لورديانا، نور اللبنانية في دور استشاري علاقات زوجية، محمد محمود، أوتاكا ومحمد توب.