متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تلقى 35 اتصالا من قادة وزعماء العالم منذ 7 أكتوبر

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى 35 اتصالا من قادة وزعماء حول العالم منذ 7 أكتوبر، مشددا على أن الدولة المصرية كانت قاطعة في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين.

الرئيس السيسي قرر مخاطبة الشعب المصري

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن قمة القاهرة للسلام وضعت المجتمع الدولي كله أمام مسؤولياته.

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن أرض الوطن مقدسة بالنسبة للمصريين، وذكر أن الرئيس السيسي قرر مخاطبة الشعب المصري والرأي العام العالمي عند إذاعة لقاءيه مع بلينكين وسوناك.