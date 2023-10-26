متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتابع مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية يوميا

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن أرض الوطن مقدسة بالنسبة للمصريين.

حل الدولتين هو المسار الوحيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الخميس، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تطغى الأحداث الخارجية على اهتمام الرئيس بالشأن الداخلي، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل يومي مبادرة تخفيض الأسعار.

الرئيس حريص على مصارحة الشعب

وأوضح أنه يجري التعامل مع الأزمة الاقتصادية بحزمة سياسيات على أفضل ما يكون، مشيرًا إلى أن التنمية والبناء أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهما كانت الظروف والعقبات، وأن الرئيس حريص على مصارحة الشعب بأكبر قدر من الصراحة والشفافية.

ونوه بأن العمل جارٍ بأقصى قوة وهناك اهتمام بالشأن الداخلي، وهناك مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية والرئيس يتابع ذلك بشكل يومي.