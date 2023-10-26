مجمع حكومي «مميكن» بالوادي الجديد.. نموذج مصغر للعاصمة الإدارية

قال اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنّ المحافظة تشهد إنشاء أول مجمع مميكن للمصالح الحكومية، ويُعد أول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكى العاصمة الإدارية، ويرتبط إلكترونيا بالحي الحكومي ضمن خطط التحول الرقمي الذى سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية بعد نجاح تجربته فى الوادى الجديد.

ولفت إلى أن المجمع مجهّز بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأفضل، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 95%، حيث تم إنشاء مبنى للجهات الحكومية المتعدّدة، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى التعامل مع الجمهور بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى المول التجارى بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إدارى للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.

إنشاء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النموذج المصغّر للعاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، يمثل طفرة كبيرة، ومن أهم المشروعات القومية التى تُقام على أرض المحافظة، حيث سيعمل على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة، التى يعيشها العالم فى الوقت الراهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تستعد مدينة الخارجة لإقامة أكبر مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، لتشغيل المجمع الحكومى المميكن، شمال مدينة الخارجة، حيث وجّه المحافظ بتوفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات العاملة فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، لتشغيل وإنارة مشروع المجمع، الذى يُعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويُقام المشروع على مساحة 22 ألف م2، بتكلفة تقديرية 16٫2 مليون جنيه، وبقدرة 1.5 ميجاوات، فى إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة بالمحافظة، واستمراراً لجهود إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتشغيل المصالح والهيئات الحكومية.

وتضم العاصمة الإدارية المصغّرة مبنى المديريات، ويتكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق متكرّر، كما يشمل 200 غرفة ومساحة فارغة تابعة لأربعة أجنحة متصلة وشبكات تكييف مركزية ورخام أرضيات جرانيت وزجاج عاكس وعازل للحرارة.

إضافة إلى مبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى جهات حكومية متعدّدة، ومبنى المول التجارى ومبنى إدارى المحافظة، ومجمع المحاكم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى مصلحة الضرائب العقارية، ومبنى المجلس القومى للمرأة، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، ومبنى مجلس الدولة، ومبنى الصندوق الاجتماعى للتنمية.

كما يتم تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تتضمّن إقامة محطة معالجة صرف صحى ومحطة تنقية مياه الشرب وحفر بئر مياه شرب، حيث تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ مقترح العاصمة الإدارية الجديدة الملائم للمحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة، كما تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج وتطبيقات التحول الرقمى، وفى الوقت نفسه تم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ نُظم الإنذار والمراقبة.

وأكد أن المشروعات التى يتم تمويلها عن طريق المحافظة عبارة عن مبنى خاص بالمديريات تم تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة على مساحة 4000 متر مسطح، ويتكون من أربعة أدوار، ويضم 104 قاعات متعددة المساحات، وبه مخزن وأرشيف متعدد المساحات، و26 غرفة تحكم كهرباء وتكييف وإنذار وخدمات، و6 صالات انتظار.

ويجرى حالياً الانتهاء من أعمال تركيب التكييف المركزى بكامل المبنى، كما يتم تأسيس الأعمال الصحية من تغذية مياه وصرف، وأعمال الرخام للواجهات، وأعمال رخام الأرضيات الخاص بطرقات المبنى، بجانب أعمال تكسيات رخام الحوائط الخاص بالطرقات، ودرج السلالم.

وأوضح «الزملوط» أنه عقب نجاح تجربة مجمع المصالح الحكومية المميكن فى محافظة الوادى الجديد أعلنت الحكومة تعميم النموذج بجميع المحافظات، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة، التى يعيشها العالم حالياً.