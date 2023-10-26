رئيس «صحة النواب»: مصر من أرخص الدول في سعر الدواء و85% مصنعة محليا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم، أن أسعار الأدوية في مصر ليست مرتفعة وهي من أرخص الدول في العالم التي تمنح الدواء بسعر رخيص ومناسب للجمهور، خاصة وأن أكثر من 85٪ من الأدوية الموجودة في السوق منتجة محليا ويتم تسعيرها بالسعر الجبري.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة لها مهام يتم العمل بها، وذلك حين اكتشاف أي ظاهرة تتعلق بالأدوية أو أزماتها أو حتى وجود ظاهرة لانتشار الأدوية المغشوشة إن وجدت، موضحًا أنه يتم عقد جلسة واستدعاء الجهات المنوطة بالرقابة كمفتشين هيئة الدواء لمناقشتهم في الأزمة، خاصة وأنها مسئوليتهم الأساسية في التفتيش.

عدد من الإصابات

وبشأن أزمة فيروس كورونا، أوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الإصابات موجودة ولكن كلها حالات بسيطة وفي الجهاز التنفسي العلوي ويتم التعامل معها بالمضادات الفيروسية.