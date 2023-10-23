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«يونيسيف»: الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة على وشك النفاد

كتب:

مريم جاد
06:27 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

قال سليم عويس مسؤول الإعلام الإقليمي في يونيسيف، إن الأوضاع في قطاع غزة ما زالت كارثية كما شهدناها خلال الـ16 يوما الماضية، والمساعدات التي تصل بداية مبشرة، لكنها نقطة في بحر الاحتياجات.

المستشفيات في خطر كبير

أضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» من عمان مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشفيات في خطر كبير، خاصة التي تضم حضانات الأطفال إذ تحتاج للكهرباء، والأمهات الحوامل في خطر، والأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة على وشك النفاد.

مقتل أكثر من ألفي طفل وإصابة أكثر من 4 آلاف

وتابع أن الأرقام تشير إلى مقتل أكثر من ألفي طفل، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، يجب ألا تكون مجرد أرقام، هذه الأطفال كانت لهم أحلام، ومستقبل قطع مبكرا بسبب العنف الشديد.

وشدد على ضرورة وقف العنف، وعلى الأقل وجود هدنة إنسانية، ووقف إطلاق عاجل للنار، لتتمكن الفرق الإنسانية من الدخول للمناطق المنكوبة، وإيصال المساعدات للمحتاجين، فهي عملية خطرة الآن.

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