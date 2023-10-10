رئيس صحة النواب: مصر أول دولة تبلغ المسار الذهبي للقضاء على فيروس سي

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، أن مصر حققت خطوة رائدة في مجال القضاء على فيروس سي، أسوة بالدول المتقدمة في العالم.

وأشار حاتم إلى أنّ إعلان منظمة الصحة العالمية، تقدم مصر غير المسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد C، لتصبح أول بلد يبلغ «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ملخصة أن مصر فى الجمهورية الجديدة وفرت المناخ الصحي الآمن لملايين المصريين الذين عانوا طيلة عهود سابقة من انتشار الكبد الوبائي.

مبادرة 100 مليون صحة والفضاء على فيروس سي

وأوضح رئيس صحة النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نجاحا غير مسبوق في علاج أكثر من 3.5 مليون مواطن مصري عانوا من التهاب الكبد الوبائي.

ولفت إلى أنّ بلوغ مصر المستوى الذهبي من قبل منظمة الصحة العالمية، يؤكد استيفاء الدولة المصرية المتطلبات التي ساهمت في خفض حالات العدوى والوفيات الجديدة الناجمة عن التهاب الكبد C، لذلك ما يحدث الأن يؤهل مصر للقضاء على وباء التهاب الكبد C.

وأكد أنّ أكباد المصريين عانت لفترات طويلة فترة الخمسينات وحتى الثمانينات، قائلا: «واجهنا مشكلة إصابة كثير من المصريين بمرض البلهارسيا، وهو ما أدى إلى ظهور إصابات عديدة بمرض تليف الكبد والفشل الكبدي، وتبعها ظهور مرض الكبد الوبائي والمعروف بفيروس سي»، مرجعا سبب الانتشار السريع للمرض إلى استخدام الحقن الزجاجية من مريض لأخر، لتناول مضادات علاج البلهارسيا في فترة الستينات ونتيجة لتلوث الدم من شخص لأخر، انتشر مرض الكبد الوبائي وأصاب كثير من المصريين.

«حاتم»: مصر كان لديها هدفا واستراتيجية واضحة للقضاء على فيروس سي

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن الدولة حرصت خلال فترة التسعينيات علي تشكيل لجان عليا لمكافحة هذا المرض، حتى بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تغيير حال المصريين عام 2014، بعد استيراد علاج فيروس c من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تكلفة الجرعة للمواطن 2000 دولار، ليأتى بعد ذلك دور الشركات الوطنية بعد موافقة منظمة الصحة العالمية على إنتاج علاج فيروس سي، ويتبعها إطلاق المبادرة الرئاسية 100مليون صحة وتم صرف العلاج بالمجان لملايين المصريين، وحاليا يتم إرساله لدول القارة الأفريقية.

وأوضح أنّ الدولة المصرية كان لديها هدف واستراتيجية واضحة للقضاء على هذا المرض، والآن العالم ينظر لتجربتنا ويسعي إلي تطبيقها، «سنكون فى مقدمة دول العالم قضاء على فيروس سي 2030، وهو العام الذى حددته منظمة الصحة العالمية للقضاء على الفيروس نهائيا» .

يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أمس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذكر تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنّ مصر أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذه الشهادة بعد تحقيقها في زمن قياسي، وهو يعد قصة نجاح عالمية يحتذى بها.