الوادي الجديد تطور «المخلفات الزراعية».. حل الأزمة بتحويلها إلى سماد باستخدام الديدان

طوَّر أبناء محافظة الوادى الجديد، الذين يعيشون على التنمية الزراعية بكل طرقها، الأسمدة العضوية لتكون قابلة للتنفيذ فى بيئة زراعية آمنة بعيدة عن استخدام الكيماويات السامة للحفاظ على الصحة العامة للإنسان، وحوّلت إحدى الشركات المشاركة فى الملتقى التسويقى الثالث للتمور الديدان إلى سائل عضوى آمن يمكن الاستفادة منه فى الزراعة بعد ثبوت فاعليته على النباتات.

«محمود»: أنتجنا منها «الفيرم كومبوست» الآمن على الإنسان والحيوان والبيئة كبديل للأسمة الكيماوية ولا ضرر منه

وقال محمد السيد محمود، مؤسس شركة «فيرمى فالى»، التى فازت ضمن 18 مشروعاً فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالوادى الجديد، إنه شارك ضمن المبادرة الذكية بمشروع لإنتاج «الفيرم كومبوست» لحل مشكلة المخلفات الزراعية بإعادة تدويرها، سواء نباتية أو حيوانية، وذلك باستخدام الديدان الخاصة بالكمبوست.

وأضاف «محمود»، لـ«الوطن»: «نضع المخلّفات للديدان تتغذى عليها لتنتج لنا الفيرم كومبوست، وهو عبارة عن سماد عضوى آمن على الإنسان والحيوان والبيئة، ولا يوجد ضرر منه، ويتم استخدامه كبديل للأسمدة الكيماوية، ويوفر 70% منها، ومن هذه التجربة يمكن الاستغناء عن السماد الكيماوى بشكل نهائى».

وأوضح مؤسس شركة «فيرمى فالى»: قمنا بأداء الفحوصات على مدى فاعلية هذا السماد العضوى والآمن على البيئة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، إضافة إلى الحصول على اعتماد مالى من خلال حاضنة الأعمال لتنمية وتطوير التنمية الزراعية، والتى من خلالها تم تأسيس هذه الشركة واشتغلنا حتى أنتجنا «الفيرم كومبوست»، وقمنا بتطوير إنتاجنا ووصلنا بصلاحيته حتى 6 أشهر بدون إضافة أى مواد كيماوية، والذى شاركنا فيه بمعرض «القاهرة تبتكر»، وحصلنا على أفضل شركة تكنولوجية ناشئة، حيث يتم استخدام المنتج كرشّ على ورقة النبات، أو على المساحات الكبيرة كالرى الحديث.