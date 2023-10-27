اكسب 7300 جنيه شهريا من شهادات البنك الأهلي.. اعرف الطريقة

قدم البنك الأهلي المصري عدة طرق هامة للاستثمار في شهادات الإدخار البنكية في البنك الأهلي المصري، وساهمت في توفير فرصة استثمار للأموال والمدخرات بشكل آمن ومضمون.

وتشرح «الوطن» طريقة يستطيع من خلالها المستثمر أو المواطن الذي يشتري شهادات الإدخار وتحديدًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي المصري أن تكسب 7300 جنيه شهريًا.

وعند استثمار مبلغ 400 ألف جنيه تكون الفائدة السنوية 22%، فيكون العائد 88 ألف جنيه سنويًا وبالتالي يكون قيمة ما يحصل عليه المواطن شهريًا 7300 جنيه.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي وهي كالتالي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة في البنك الأهلي المصري: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.