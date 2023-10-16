أفضل عائد على شهادات الادخار في 3 بنوك مصرية.. إليك التفاصيل

توفر البنوك المصرية عددًا كبيرًا من الشهادات الادخارية بمميزات متعددة، وتتيح مدد مختلفة ودوريات صرف متنوعة وعوائد مرتفعة وحد أدنى للشراء تناسب مختلف فئات المجتمع، لذا نرصد في السطور التالية أفضل عائد على شهادات الادخار في 3 بنوك مصرية.

نستعرض أفضل عائد على شهادات الادخار في 3 بنوك مصرية وتحديدًا بعوائد متدرجة على مدار الـ3 سنوات، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة ثروة بلس البنك المصري الخليجي

- الحد الأدنى لشراء شهادة ثروة بلس 1000 جنيه مصري.

- المدة 3 سنوات.

- دورية الصرف شهريًا.

- العائد متدرج، في السنة الأولى 23% وبعد ذلك متغير حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة.

- احتساب العائد في اليوم التالي من شراء الشهادة.

- تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض حتى 90% من قيمة الشهادة.

- إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية.

الشهادة البلاتينية من الأهلي المصري

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

- دورية الصرف شهريًا.

- العائد متدرج في السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.

- يمكن الاقتراض بضمان شهادة البنك الأهلي، واحتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

شهادة ابن مصر من بنك مصر

- مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد على الشهادة يكون متدرج أي 22% السنة الأولى ، 18% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- يمكن الاقتراض بضمان شهادة ابن مصر.