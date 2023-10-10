«لو معاك 100 ألف جنيه».. أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر «1625 جنيها شهريا»

تتميز عدد من البنوك المصرية، بتقديم شهادات بعائد ثابت ومرتفع، يناسب مختلف فئات المجتمع، ودورية الصرف شهريًا، وأبرزها البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك المشرق وعدد آخر.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023، نرصد إذا كان الشخص يمتلك 100 ألف جنيه، كم يحصل على عائد من أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية، بعائد ثابت طوال المدة ويصرف شهريًا.

شهادة بنك المشرق

يقدم بنك المشرق شهادة ثلاثية ثابتة ودورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وسعر العائد 19.5% سنويًا.

وصاحب مبلغ الـ100 ألف جنيه، يمكن الحصول على عائد من بنك المشرق 1625 شهريًا.

شهادة البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد 19%، ودورية صرف شهريًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

وصاحب المبلغ 100 ألف جنيه، يحصل على عائد من البنك الأهلي المصري شهري 1583 جنيه تقريبًا.

شهادة بنك قناة السويس

وعن شهادة بنك قناة السويس سعر العائد 19%، وثابت طوال مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ودورية الصرف شهريًا.

ويحصل صاحب مبلغ 100 ألف جنيه على عائد من بنك قناة السويس نحو 1583 جنيه شهريًا.