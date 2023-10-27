بدء تدريب الكوادر البشرية في مطروح على صيانة الأجهزة الطبية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، انطلاق أعمال الدورة التدريبية بعنوان، أساسيات تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية بقسم الرعايات المركزة للكبار ICU والحضانات، بمركز تدريب صحة المرأة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطوير منظومة الصحة والتعليم الطبي والتدريب المستمر.

صيانة الأجهزة الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال متابعة فعاليات التدريب إن التدريب ينفذ من خلال المهندس إيهاب عيسى مدير إدارة صيانة الأجهزة الطبية بالوزارة حيث تم تدريب عدد من اعضاء الإدارة الهندسية بالمديرية واعضاء هيئة التمريض وفنى الأجهزة الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة على صيانة واستخدام الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة.

كما وعد استشارى التدريب بتكرار الدورات التدريبية لجميع الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء شاملة مختلف المراكز، كما تابع وكيل الوزارة إدارة الزمالة والتقي بالدكتورة غادة عزت القائم بعمل منسق الزمالة المصرية بالمديرية لبحث كيفية الاستفادة المثلى من أطباء الزمالة المصرية بمستشفيات المحافظة.

رفع كفاءة فئات الأطقم الطبية

ووجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح بتكثيف الجهود لتدريب العاملين بالقطاع الصحي ورفع كفاءة جميع فئات الأطقم الطبية، وحث المتدربين على الحرص على اكتساب المهارات المختلفة ونقل الخبرات لغيرهم بأماكن عملهم.