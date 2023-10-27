آخر موعد للتقديم في مبادرة دعم البحوث بجامعة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أيام قليلة على تفصلنا عن انتهاء فرصة التقدم لمبادرة الجامعة لدعم البحوث بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، والتي تم إطلاقها من قبل وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» تفاصيل المبادرة بحسب الإعلان الرسمي من جامعة الإسكندرية وذلك لتذكير المستفيدين بآخر موعد لاستغلال تلك المبادرة لدعم المشروعات البحثية.

آخر موعد لمبادرة دعم الأبحاث بجامعة الإسكندرية

وتمثل أخر موعد لمبادرة دعم الأبحاث بجامعة الإسكندرية يوم 31 أكتوبر 2023 الجاري وذلك على بعد 4 أيام من الوقت الراهن، وهو الموعد الأخير لتلك المبادرة التي فتحت أبوابها منذ 15 سبتمبر الماضي ما يعني أنها فتحت لمدة شهر ونصف.

طريقة التقديم في مبادرة جامعة الإسكندرية

يتاح التقديم عبر مبنى وحدة إدارة مشروعات التطوير - الدور الثانى - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية

ويتم الاستعلام عبر التليفون: (03) 5907387 ، أو من خلال الموقع الإلكتروني من هنا.

تفاصيل المبادرة

فتحت جامعة الإسكندرية هذه المرحلة نظراً لنجاح المبادرة الأولى والتي قدم خلالها الباحثون مجموعة من الأبحاث العلمية التطبيقية التي تدعم المجتمع البحثي بالإسكندرية وترتبط بالصناعة.

وجرى رفع دعم المبادرة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، وذلك بهدف إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليًا.