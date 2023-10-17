طلاب جامعة الإسكندرية يواصلون التبرع بالدم للفلسطينيين «صور»

واصل طلاب جامعة الإسكندرية، تطوعهم للتبرع بالدم لفلسطين، ضمن حملة بعنوان «التبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق»، بالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر» وبعض مؤسسات المجتمع المدني، لليوم الثالث على التوالي، وجرى تخصيص 5 ساعات يوميا لاستقبال الطلاب والطالبات.

كما جرى تغيير نقطة التجمع في مجمع العلوم الإنسانية من أمام باب كلية التجارة بشارع بورسعيد، إلى باب كلية الحقوق بشارع سوتر، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، بسبب كبر المساحة الجديدة.

دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة أطلقت الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدة والمساندة له، والتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة.

وأضاف «قنصوة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليومين الماضيين، وذلك من خلال 3 نقاط، تتمثل في مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبي، بالإضافة إلى كلية الهندسة، للتسهيل على طلبة الكليات.

دعوة للتبرع بالدم

ودعى رئيس جامعة الإسكندرية، المجتمع السكندري والمجتمع الجامعي، لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا وأسرهم، مشيرا إلى استمرار الحملة حتى السبت المقبل.